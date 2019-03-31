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Эксперты считают сон на животе вредным для здоровья

Специалисты американской клиники Майо, проведя ряд исследований, определили позу, наиболее вредную для сна. Эксперты считают, что негативно отражается на здоровье засыпание на животе.
Эксперты считают сон на животе вредным для здоровья

Уснувшему в такой позе человеку становится трудно дышать, у него ухудшается кровоснабжение. Сон на животе грозит риском защемления суставов и нервов, а также возникновения остеохондроза позвонков шеи. Подобным образом особенно опасно засыпать беременным женщинам.

Эксперты рекомендуют укладываться спать на «сердечном» боку, убрав под подушку левую руку и расположив свободно правую. Ночной отдых наиболее полезен на жестком матрасе. Для удобства можно под низ живота и таз подложить дополнительную подушку, выдвинув правую ногу немного вперед, а левую оставив на месте.

Глубокий сон, уверены специалисты Университета Нью-Йорка, способен снизить вероятность развития болезни Альцгеймера. Из организма крепко спящего человека выводятся токсины, мозг активно избавляется от негативных накоплений.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:10

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