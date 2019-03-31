Эксперты считают сон на животе вредным для здоровья





Уснувшему в такой позе человеку становится трудно дышать, у него ухудшается кровоснабжение. Сон на животе грозит риском защемления суставов и нервов, а также возникновения остеохондроза позвонков шеи. Подобным образом особенно опасно засыпать беременным женщинам.Эксперты рекомендуют укладываться спать на «сердечном» боку, убрав под подушку левую руку и расположив свободно правую. Ночной отдых наиболее полезен на жестком матрасе. Для удобства можно под низ живота и таз подложить дополнительную подушку, выдвинув правую ногу немного вперед, а левую оставив на месте.Глубокий сон, уверены специалисты Университета Нью-Йорка, способен снизить вероятность развития болезни Альцгеймера. Из организма крепко спящего человека выводятся токсины, мозг активно избавляется от негативных накоплений.