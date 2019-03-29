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Медики рассказали о проявляющихся на коже признаках диабета 2 типа

Медики из Великобритании рассказали о признаках и симптомах наличия диабета 2 типа. По словам специалистов, некоторые из них проявляются на коже, поэтому людям необходимо внимательней относится к своему внешнему виду.
Медики рассказали о проявляющихся на коже признаках диабета 2 типа

Английские медики отмечают, многие люди знают об основных признаках и симптомах диабета 2 типа. К ним обычно относят: постоянное чувство усталости, повышенное выделение мочи и необъяснимую потерю веса. Причиной возникновения этих проблем является отсутствие в организме достаточного количества инсулина либо проблемы с его усвоением. При этом, отмечают специалисты, есть и менее заметные признаки наличия диабета 2 типа, но о них мало кто знает.

Одними из них являются прыщи, кисты и другие высыпания на коже человека, рассказали медики из Великобритании. Известны случаи, когда у людей диабет 2 типа не фиксировался врачами, хотя он уже протекал в организме. Именно в таких ситуациях можно обращать внимание на вторичные факторы и признаки. Также к подобным случаям стоит отнести регулярные раздражения кожи из-за изменения времени года, температуры воздуха или средств личной гигиены. В завершении медики отметили, для снижения риска диабета 2 типа необходимо заниматься спортом, соблюдать правильное питание и избегать чрезмерных стрессов.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:14

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