Медики рассказали о проявляющихся на коже признаках диабета 2 типа





Английские медики отмечают, многие люди знают об основных признаках и симптомах диабета 2 типа. К ним обычно относят: постоянное чувство усталости, повышенное выделение мочи и необъяснимую потерю веса. Причиной возникновения этих проблем является отсутствие в организме достаточного количества инсулина либо проблемы с его усвоением. При этом, отмечают специалисты, есть и менее заметные признаки наличия диабета 2 типа, но о них мало кто знает.Одними из них являются прыщи, кисты и другие высыпания на коже человека, рассказали медики из Великобритании. Известны случаи, когда у людей диабет 2 типа не фиксировался врачами, хотя он уже протекал в организме. Именно в таких ситуациях можно обращать внимание на вторичные факторы и признаки. Также к подобным случаям стоит отнести регулярные раздражения кожи из-за изменения времени года, температуры воздуха или средств личной гигиены. В завершении медики отметили, для снижения риска диабета 2 типа необходимо заниматься спортом, соблюдать правильное питание и избегать чрезмерных стрессов.