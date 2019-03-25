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Инсайдер: Samsung Galaxy Note 10 получит стилус с камерой внутри

В Сети появилась очередная утечка касательно ожидаемой во второй половине этого года модели смартфона Samsung Galaxy Note 10. По информации инсайдера, девайс может получить стилус S-Pen, оснащённый камерой.
Инсайдер: Samsung Galaxy Note 10 получит стилус с камерой внутри

Также ожидается, что размер дисплея Infinity Oс по диагонали будет достигать 6,7 дюйма, а разрешение экрана составит 1440 x 3040 пикселей. Samsung Galaxy Note 10 получит модуль, состоящий из четырёх камер от модели S10 5G.

Кроме того, как заявил инсайдер, новинка удивит поклонников бренда тем, что получит электронное перо с камерой внутри. Однако данное заявление является лишь слухом: так ли это, выяснится в августе или сентября во время дебюта смартфона.



 
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Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:16

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