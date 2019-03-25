Инсайдер: Samsung Galaxy Note 10 получит стилус с камерой внутри





Также ожидается, что размер дисплея Infinity Oс по диагонали будет достигать 6,7 дюйма, а разрешение экрана составит 1440 x 3040 пикселей. Samsung Galaxy Note 10 получит модуль, состоящий из четырёх камер от модели S10 5G.Кроме того, как заявил инсайдер, новинка удивит поклонников бренда тем, что получит электронное перо с камерой внутри. Однако данное заявление является лишь слухом: так ли это, выяснится в августе или сентября во время дебюта смартфона.