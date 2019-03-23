Ирина Пинчук вслед за Романом Гриценко сбежала с «Дома-2»
Бывшая избранница Романа Гриценко – Ирина Пинчук сбежала с телепроекта «Дом-2».
Пока преданные фанатки одного из самых ярких «альфа-самцов» реалити-шоу продолжают оплакивать его очередной уход за ворота, вслед за Романом сбежала с «Дома-2» и Ирина.
Наш портал уже писал о том, что Гриценко скоропостижно покинул проект и вернулся к своей бывшей возлюбленной Евгении, которой на всю страну признался в любви.
Известно, что к такому повороту событий Пинчук была не готова. Ирину пытался поддержать даже бывший возлюбленный Валерий Блюменкранц, однако спасти брюнетку от депрессии мужчине так и не удалось.
Считанные часы назад в социальных сетях появилась информация, что Ирина сбежала с «Дома-2» вслед за Романом. Правда ушла Пинчук за Периметр не к Гриценко, а к своей лучшей подруге Татьяне Мусульбес.
Нужно сказать, что на страничке Ирины в Instagram уже произошли некие изменения. К примеру, ранее в шапке профиля не было заявлено, что по вопросам сотрудничества следует обращаться в директ, ведь, как известно, участники реалити-шоу не решают подобные вопросы, за них это делают менеджеры «Дома-2».
На сегодняшний день Пинчук проводит время с семейной парой Мусульбес и Литвинова, чему являются доказательством свежие видеоролики, появившиеся на страничках и Ирины, и Татьяны.
К слову, Пинчук по-прежнему отказывается отвечать на вопросы подписчиков, что стало причиной ее внезапного ухода за ворота.
Пока преданные фанатки одного из самых ярких «альфа-самцов» реалити-шоу продолжают оплакивать его очередной уход за ворота, вслед за Романом сбежала с «Дома-2» и Ирина.
Наш портал уже писал о том, что Гриценко скоропостижно покинул проект и вернулся к своей бывшей возлюбленной Евгении, которой на всю страну признался в любви.
Известно, что к такому повороту событий Пинчук была не готова. Ирину пытался поддержать даже бывший возлюбленный Валерий Блюменкранц, однако спасти брюнетку от депрессии мужчине так и не удалось.
Считанные часы назад в социальных сетях появилась информация, что Ирина сбежала с «Дома-2» вслед за Романом. Правда ушла Пинчук за Периметр не к Гриценко, а к своей лучшей подруге Татьяне Мусульбес.
Нужно сказать, что на страничке Ирины в Instagram уже произошли некие изменения. К примеру, ранее в шапке профиля не было заявлено, что по вопросам сотрудничества следует обращаться в директ, ведь, как известно, участники реалити-шоу не решают подобные вопросы, за них это делают менеджеры «Дома-2».
На сегодняшний день Пинчук проводит время с семейной парой Мусульбес и Литвинова, чему являются доказательством свежие видеоролики, появившиеся на страничках и Ирины, и Татьяны.
К слову, Пинчук по-прежнему отказывается отвечать на вопросы подписчиков, что стало причиной ее внезапного ухода за ворота.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:38