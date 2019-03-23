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Ирина Пинчук вслед за Романом Гриценко сбежала с «Дома-2»

Бывшая избранница Романа Гриценко – Ирина Пинчук сбежала с телепроекта «Дом-2».
Ирина Пинчук вслед за Романом Гриценко сбежала с «Дома-2»

Пока преданные фанатки одного из самых ярких «альфа-самцов» реалити-шоу продолжают оплакивать его очередной уход за ворота, вслед за Романом сбежала с «Дома-2» и Ирина.

Наш портал уже писал о том, что Гриценко скоропостижно покинул проект и вернулся к своей бывшей возлюбленной Евгении, которой на всю страну признался в любви.

Известно, что к такому повороту событий Пинчук была не готова. Ирину пытался поддержать даже бывший возлюбленный Валерий Блюменкранц, однако спасти брюнетку от депрессии мужчине так и не удалось.
Ирина Пинчук вслед за Романом Гриценко сбежала с «Дома-2»

Считанные часы назад в социальных сетях появилась информация, что Ирина сбежала с «Дома-2» вслед за Романом. Правда ушла Пинчук за Периметр не к Гриценко, а к своей лучшей подруге Татьяне Мусульбес.

Нужно сказать, что на страничке Ирины в Instagram уже произошли некие изменения. К примеру, ранее в шапке профиля не было заявлено, что по вопросам сотрудничества следует обращаться в директ, ведь, как известно, участники реалити-шоу не решают подобные вопросы, за них это делают менеджеры «Дома-2».

На сегодняшний день Пинчук проводит время с семейной парой Мусульбес и Литвинова, чему являются доказательством свежие видеоролики, появившиеся на страничках и Ирины, и Татьяны.

К слову, Пинчук по-прежнему отказывается отвечать на вопросы подписчиков, что стало причиной ее внезапного ухода за ворота.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:38

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