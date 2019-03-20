Медики рассказали о снижающих риск гипертонии упражнениях





Повышение артериального давления может быть спровоцировано многими факторами, одними из которых являются низкая физическая активность и ожирение. Врачи отмечают, что люди, ведущие подвижный образ жизни, в меньшей степени подвержены риску появления симптомов гипертонии, поскольку их сердце качает больше крови с меньшими затратами. Специалисты рекомендуют посвящать аэробным упражнениям хотя бы 2,5 часа в неделю, стараясь охватывать как можно больше групп мышц. Такие нагрузки могут включать, например, ходьбу оживленным шагом, катание на велосипеде, плавание, бег трусцой, танцы и даже садово-огородные работы.Помимо того, что систематические физические нагрузки благотворно влияют на работу сердца, они являются эффективным средством борьбы с лишним весом. Однако начинать вести активный образ жизни нужно с одновременным пересмотром своего рациона питания, в частности, необходимо сократить потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и соли.Медики обратили внимание и на то, что злоупотребление алкоголем, табакокурение и нервное напряжение также являются факторами, способствующими появлению признаков гипертонии. Следовательно, эти составляющие рекомендуется минимизировать.