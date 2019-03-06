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Певица Глюкоза показала фанатам стройную фигуру в полупрозрачном платье

Знаменитая российская исполнительница Глюкоза, она же Наталья Чистякова-Ионова недавно показала фанатам в Instagram стройную фигуру в серебристом полупрозрачном платье. Не всем подписчикам понравились внешние данные звезды, некоторые даже сравнили артистку с каспийской селедкой.
Певица Глюкоза показала фанатам стройную фигуру в полупрозрачном платье

Певица Глюкоза часто впечатляет своих многочисленных фанатов яркими, а иногда даже скандальными публикациями в Instagram. Недавно поп-звезда опубликовала новый снимок в Instagram, где она позирует на фоне произведения современного искусства в блестящем наряде и черных сапожках. В комментарии к кадру Наталья Чистякова-Ионова написала «Paint me in your wildest dreams», что означает «Нарисуй меня в своих самых необузданных мечтах».

Фолловеры знаменитости принялись обсуждать новый образ кумира в комментариях к публикации. Большинство фанатов положительно отреагировали на фото артистки, называя ее идеальной, прекрасной, сексуальной и шикарной женщиной. Однако не обошлось и без критики: «Встала тут понимаешь. Такой шедевр загородила», «… как каспийская селедка», «Перебор».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:33

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