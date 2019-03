Певица Глюкоза показала фанатам стройную фигуру в полупрозрачном платье

Певица Глюкоза часто впечатляет своих многочисленных фанатов яркими, а иногда даже скандальными публикациями в Instagram. Недавно поп-звезда опубликовала новый снимок в Instagram , где она позирует на фоне произведения современного искусства в блестящем наряде и черных сапожках. В комментарии к кадру Наталья Чистякова-Ионова написала «Paint me in your wildest dreams», что означает «Нарисуй меня в своих самых необузданных мечтах».Фолловеры знаменитости принялись обсуждать новый образ кумира в комментариях к публикации. Большинство фанатов положительно отреагировали на фото артистки, называя ее идеальной, прекрасной, сексуальной и шикарной женщиной. Однако не обошлось и без критики: «Встала тут понимаешь. Такой шедевр загородила», «… как каспийская селедка», «Перебор».