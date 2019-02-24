В Австралии стало вирусным фото коалы в «сексуальной» позе

Сотрудники средства массовой информации Daily Mail сообщают, что фотограф наткнулся на зверя совершенно случайно. Это произошло во время прогулки по побережью Квинсленда. Лонг отметил, что самец коалы, заметив человека, ни капли не испугался, а продолжал сидеть на ветках дерева неподвижно и рассматривать молодого человека. Фотограф признался, что упустить такой кадр было невозможно.Автор поста подписал фотоснимок словами «нарисуй меня». Коала моментально стала любимцем подписчиков Росса Лонга. Снимок «закидали» позитивными комментариями, в которых высказывали удивление и восторг фотогеничным животным. За достаточно короткое время работа фотографа облетела не только Instagram, но и стала популярна во всей Всемирной паутине.