Полина Гагарина трогательно поздравила мужа Дмитрия Исхакова с днем рождения

Супруг Полины Гагариной сегодня, 24 февраля, отмечает 41-летие, с чем певица поздравила его в соцсетях, показав несколько совместных снимков. Дмитрию Исхакову артистка пожелала крепкого здоровья, подчеркнув, что ей очень повезло с мужем. Своего избранника артистка назвала “крутым парнем”, отметив также, что он лучший фотограф, отец, психолог, который, к тому же, хорошо готовит и всегда может ее рассмешить. “Одним словом, лучший муж на свете”, — заключила Гагарина, признавшись имениннику в любви.В комментариях фолловеры присоединились к трогательным поздравлениям, отметив, насколько искренне прозвучали слова артистки. Кроме того, публике показалось, что Полина Гагарина и Исхаков вместе выглядят идеальной парой. Певица, между тем, призвала поклонников поздравить мужа на его странице в соцсети.