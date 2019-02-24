Полина Гагарина трогательно поздравила мужа Дмитрия Исхакова с днем рождения
Отечественная певица Полина Гагарина трогательно поздравила своего супруга Дмитрия Исхакова с днем рождения. Соответствующий пост появился на странице теледивы в Instagram.
Супруг Полины Гагариной сегодня, 24 февраля, отмечает 41-летие, с чем певица поздравила его в соцсетях, показав несколько совместных снимков. Дмитрию Исхакову артистка пожелала крепкого здоровья, подчеркнув, что ей очень повезло с мужем. Своего избранника артистка назвала “крутым парнем”, отметив также, что он лучший фотограф, отец, психолог, который, к тому же, хорошо готовит и всегда может ее рассмешить. “Одним словом, лучший муж на свете”, — заключила Гагарина, признавшись имениннику в любви.
В комментариях фолловеры присоединились к трогательным поздравлениям, отметив, насколько искренне прозвучали слова артистки. Кроме того, публике показалось, что Полина Гагарина и Исхаков вместе выглядят идеальной парой. Певица, между тем, призвала поклонников поздравить мужа на его странице в соцсети.
Супруг Полины Гагариной сегодня, 24 февраля, отмечает 41-летие, с чем певица поздравила его в соцсетях, показав несколько совместных снимков. Дмитрию Исхакову артистка пожелала крепкого здоровья, подчеркнув, что ей очень повезло с мужем. Своего избранника артистка назвала “крутым парнем”, отметив также, что он лучший фотограф, отец, психолог, который, к тому же, хорошо готовит и всегда может ее рассмешить. “Одним словом, лучший муж на свете”, — заключила Гагарина, признавшись имениннику в любви.
В комментариях фолловеры присоединились к трогательным поздравлениям, отметив, насколько искренне прозвучали слова артистки. Кроме того, публике показалось, что Полина Гагарина и Исхаков вместе выглядят идеальной парой. Певица, между тем, призвала поклонников поздравить мужа на его странице в соцсети.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:00