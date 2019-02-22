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Ученые: Луковые овощи способны сократить риск появления рака кишечника

Проведя ряд исследований ученые заявили о том, что луковые овощи способны сократить риск заболевания раком кишечника. О результатах проведенной работы и о выводах, к которым они привели, общественности рассказало издание Daily Mail.
Ученые: Луковые овощи способны сократить риск появления рака кишечника

Оказывается, даже небольшое количество потребляемого ежедневно продукта, в том числе лука-порея, чеснока и лука-шалота способно значительно снизить вероятность появления смертоносной болезни.

В проведенном эксперименте приняло участие больше, чем 1500 добровольцев обоих полов. Он помог установить, что группа людей, которая принимала в пищу большое количество луковых овощей, имеет риск возникновения онкологии в области органа пищеварения и выделения ниже на 79 %, в отличии от той группы испытуемых, которые потребляли небольшое количество продукта.

Ранее исследователям удалось установить: содержащиеся в луковых овощах биологически активные соединения защищают человека от проявления онкологии простаты и груди. Доктор Чжи Ли, который являлся главой эксперимента, заявил, что защита организма тем лучше, чем больше в нем луковых овощей.

Для того, чтобы снизить возможность появления рака кишечника, необходимо употреблять порядка 15 килограмм луковых овощей в год. Ученые говорят, что для достижения данной цели нужно в ежедневный рацион включить хотя бы одну небольшую луковицу. Исследователи подчеркнули, что больше полезных свойств содержится в сыром продукте.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 04:41

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