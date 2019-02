Эксперты назвали 20 самых лучших смартфонов в мире

За OnePlus 6T следует смартфон iPhone X R от Apple, его считают лучшим в популярной серии iPhone. Далее указывают на изделия от Google: Pixel 3 и 3 XL. Они имеют разный размер экрана, дизайн и стоимость. За ними следуют девайсы Samsung, специалисты назвали модели Galaxy S9, S9 Plus, Note 9, S8 и S8 Plus. Далее перечисляют смартфоны iPhone 7 Plus, 8 и 8 Plus, X, Xs и Xs Max. Из линейки Motorola эксперты выделили Moto Z3 и 6. У компании LG внимания заслужили смартфоны V40 и G7. Специалисты отметили девайс HTC U12, за ним следует Huawei Mate 20 Pro.Отмечена продукция компании Razer, смартфон модели Phone 2 признан удачным. Заслуживает похвалу и изделие BlackBerry Key2, аппарат данной модели имеет оригинальную qwerty-клавиатуру.