Эксперты назвали ТОП-3 легендарных автомобилей из видеоигр

ТОП-3 замыкает Ferrari Testarossa из консольной игры OutRun. Само же транспортное средство выпустили почти 35 лет назад: оно было оснащено мощным 5,0-литровым движком на 390 лошадиных сил. Стоимость автомобиля не превышала 180 000 долларов. Время разгона с 0 до 100 км/час составляет около 5,0 секунд, а максимальная скорость – не более 300 км/час.«Серебро» рейтинга досталось Toyota Corolla AE 86, прославившейся в играх об уличных гонках и дрифте. К примеру, речь идёт о NFS Underground. Модель получила огромную популярность в Японии в некоторых других странах. Что касается технических характеристик, то стоит выделить 1,6-литровый движок на 300 лошадиных сил.Первое место осталось за легендарным спорткаром BMW M3 GTR, который является главной машиной героя в Need For Speed Most Wanted. Машина дебютировала в 2001 году и была построена на базе E46. Мощность двигателя чуть превышала 375 лошадиных сил.