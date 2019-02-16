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Эксперты назвали ТОП-3 легендарных автомобилей из видеоигр

Не секрет, что игровая индустрия растёт каждый год, поэтому многие крупные автоконцерны без проблем разрешают разработчикам использовать свои модели в той или иной игре. К слову, данное сотрудничество лишь помогает автобрендам повысить свои продажи. Специалисты решили рассказать о трёх легендарных машинах, которые геймеры любят вспоминать до сих пор.
Эксперты назвали ТОП-3 легендарных автомобилей из видеоигр

ТОП-3 замыкает Ferrari Testarossa из консольной игры OutRun. Само же транспортное средство выпустили почти 35 лет назад: оно было оснащено мощным 5,0-литровым движком на 390 лошадиных сил. Стоимость автомобиля не превышала 180 000 долларов. Время разгона с 0 до 100 км/час составляет около 5,0 секунд, а максимальная скорость – не более 300 км/час.

«Серебро» рейтинга досталось Toyota Corolla AE 86, прославившейся в играх об уличных гонках и дрифте. К примеру, речь идёт о NFS Underground. Модель получила огромную популярность в Японии в некоторых других странах. Что касается технических характеристик, то стоит выделить 1,6-литровый движок на 300 лошадиных сил.

Первое место осталось за легендарным спорткаром BMW M3 GTR, который является главной машиной героя в Need For Speed Most Wanted. Машина дебютировала в 2001 году и была построена на базе E46. Мощность двигателя чуть превышала 375 лошадиных сил.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:10

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