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Ученые искусственно вырастили мозг примата с клетками человека

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско в ходе эксперимента смогли вырастить искусственно мозг примата, включающий в себя клетки человека. Так эксперты хотят больше исследовать различия, возникшие в процессе эволюции.
Ученые искусственно вырастили мозг примата с клетками человека

Команда ученых сконструировала простой, биохимически активный мозг из стволовых клеток шимпанзе и человека и использовал их для выявления сотен генетических различий, которые могли бы помочь объяснить их уникальные характеристики. С технической точки зрения человеческий мозг и мозг шимпанзе, которые они разработали в лабораторной посуде, - это не полностью развитые комки морщинистого серого вещества, которые можно найти в черепе примата, а органоиды - смеси тканей, которые самоорганизовались в трехмерную структуру, чтобы служить моделью органа.

Они позволяют исследователям измерить, как активируются гены и колебания биохимии, а также сроки развития важных клеток и других структур. Исследователи деконструировали свои образцы на разных стадиях развития, сравнивая типы появляющихся клеток и генетические программы, активируемые на каждом этапе.

Анализ выявил 261 специфических для человека изменений в генетической экспрессии, сообщили ученые. В дальнейшем они намерены выяснить, как незначительные различия привели к большой разнице в развитии людей и обезьян.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 09:26

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