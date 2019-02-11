Ученые искусственно вырастили мозг примата с клетками человека





Команда ученых сконструировала простой, биохимически активный мозг из стволовых клеток шимпанзе и человека и использовал их для выявления сотен генетических различий, которые могли бы помочь объяснить их уникальные характеристики. С технической точки зрения человеческий мозг и мозг шимпанзе, которые они разработали в лабораторной посуде, - это не полностью развитые комки морщинистого серого вещества, которые можно найти в черепе примата, а органоиды - смеси тканей, которые самоорганизовались в трехмерную структуру, чтобы служить моделью органа.Они позволяют исследователям измерить, как активируются гены и колебания биохимии, а также сроки развития важных клеток и других структур. Исследователи деконструировали свои образцы на разных стадиях развития, сравнивая типы появляющихся клеток и генетические программы, активируемые на каждом этапе.Анализ выявил 261 специфических для человека изменений в генетической экспрессии, сообщили ученые. В дальнейшем они намерены выяснить, как незначительные различия привели к большой разнице в развитии людей и обезьян.