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Ариана Гранде не планирует выступать на церемонии Grammy

Зарубежные СМИ сообщили, что певица Ариана Гранде не планирует выступать на церемонии вручения премий Grammy. Также исполнительница не намерена присутствовать на данном мероприятии.

Ариана Гранде не планирует выступать на церемонии Grammy

Как заверяют зарубежные СМИ, Ариана Гранде оскорблена тем, что организаторы Grammy не дали согласия, чтобы она исполнила композицию из альбома "Thank U, Next" под названием "7 Rings". В результате им удалось достичь компромисс, и организаторы премии решили отставить выбор второй песни за собой. Тогда Ариана Гранде просто отказалась от участия в церемонии. Как сообщил источник, для других знаменитостей не было подобных ограничений, и это сильно оскорбило исполнительницу. Сами организаторы Grammy никак не комментирую сложившуюся ситуацию.

Ариана Гранде не планирует выступать на церемонии Grammy

Напомним, Ариана Гранде начала свою карьеру более 10 лет назад с мюзикла под названием "13". В 2013 году певица выпустила дебютный альбом "Yours Truly", а в 2016 году получила музыкальную премию American Music Awards в номинации "Артист года".



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:31

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