АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше предшественника
EUR 75.06 USD 65.59
Курс валют на 05.02.2019

Японские учёные выяснили, как Pokemon Go воздействует на здоровье игроманов

Ученые из Японии выяснили, как игрушка Pokemon Go, а также прочие системы "дополненной реальности" воздействуют на здоровье игроманов. По словам исследователей, они значительно увеличивают желание двигаться, а также поддерживать высокую физическую активность.
Японские учёные выяснили, как Pokemon Go воздействует на здоровье игроманов

В 2016 году американские ученые установили, что любители Pokemon Go проходили приблизительно на 1000 шагов больше в сравнении с прочими людьми. Однако данный эффект уменьшался через пять/шесть недель игры в Pokemon Go. Японские учёные подтвердили выводы американских коллег, выяснив, что иногда данный положительный эффект работает намного дольше. Проводя наблюдения, японские специалисты выяснили, что, несмотря на довольно почтенный средний возраст (56-57 лет) любители покемонов были более активными в сравнении с прочими участниками наблюдений. Они делали в среднем на триста/четыреста шагов больше. Это соответствует 5 процентам от дневной нормы.

В случае японских экспериментов благотворный эффект от игры в дополненную реальность сохранялся в течении шести/восьми месяцев. В данном случае уровень физической активности любителей Pokemon Go не падал в зимний период.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Японские учёные выяснили, как Pokemon
Мария Круглыхина не считает Юлию
Флагманский слайдер Xiaomi Mi Mix 3S
Ученые: Риск инфаркта зависит от типа
В Йемене на свет появились 2-головые
В Сети появились архивные фотографии
Эксперты определили, когда нужно
Чернобыльских животных сняли на видео и
Смартфон Moto Z4 Play получил
"Когда придет кризис, мы все будем
Range Rover разработал самый мощный и
Belkin показала переходник проводного
Участник «Дома-2» Захар Саленко
В альянсе PSA Group рассматривают
В Перу нашли три гробницы знати из
Иосиф Оганесян устроился работать
Николай Басков считает, что ушедший из
Власти Израиля опасаются новейшего
В африканской пустыне учёные обнаружили
Валерия Хуснутдинова об Острове любви:
Алла Пугачева появилась в строгом
Роман Капаклы начал оформлять документы
Концерн Toyota предложил пользоваться
В Европе показали первые домики для Луны
Смартфон Blackview MAX 1 наделили
Под Саратовом 16-летняя девушка
Дана Борисова оправдалась за пиар на
Звезда "Дома-2" Taтa
Астрономы подтвердили столкновение
Учёные создадут определяющий уровень
Просмотреть все новости