Японские учёные выяснили, как Pokemon Go воздействует на здоровье игроманов

В 2016 году американские ученые установили, что любители Pokemon Go проходили приблизительно на 1000 шагов больше в сравнении с прочими людьми. Однако данный эффект уменьшался через пять/шесть недель игры в Pokemon Go. Японские учёные подтвердили выводы американских коллег, выяснив, что иногда данный положительный эффект работает намного дольше. Проводя наблюдения, японские специалисты выяснили, что, несмотря на довольно почтенный средний возраст (56-57 лет) любители покемонов были более активными в сравнении с прочими участниками наблюдений. Они делали в среднем на триста/четыреста шагов больше. Это соответствует 5 процентам от дневной нормы.В случае японских экспериментов благотворный эффект от игры в дополненную реальность сохранялся в течении шести/восьми месяцев. В данном случае уровень физической активности любителей Pokemon Go не падал в зимний период.