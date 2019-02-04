Максим Фадеев лишился возможности слышать одним ухом из-за тяжелой слуховой травмы

Российский музыкант, подписывая фотоснимок, сообщил фолловерам, что сейчас он готовится к концерту в Баку. Также исполнитель подчеркнул тот факт, что выступает перед зрителями, полностью лишив себя слуха. Достигает знаменитость такого эффекта с помощью блокировки слухового прохода. Подобная процедура лишает выступающего слышать даже самые громкие звуки поблизости. Максим Фадеев пояснил, что к такому методу приходится прибегать после перенесенной травмы. Из-за нее он полностью лишился возможности воспринимать окружающий мир одним ухом. В связи с этим продюсер принял решение установить датчик, который крепится к кости головы и учит его воспроизводить звук по костной производимости. Данное устройство показывает артисту реальную картинку, оно демонстрирует композицию, ее характеристику, а также указывает на место исполнителя в ней.Фадеев поведал подписчикам, что постоянно тренируется. В его планах - научиться полностью ориентироваться во время выступления по приборам. Заканчивая пост, певец уверил фанатов, что к организации концертов всегда относится очень ответственно, а с любыми сложностями он обязательно справится.Публикацию знаменитости за короткое время просмотрело больше восьми тысяч человек. Комментируя откровения кумира, подписчики восхитились его упорством и целеустремленностью, а также пожелали крепкого здоровья.