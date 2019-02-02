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“Потерянный флот” Гитлера на дне Черного моря был запечатлен на видео

На видео удалось снять “потерянный флот” Гитлера, который, как считают некоторые исследователи, покоится на дне Черного моря. Соответствующим фрагментом документальной ленты поделился CNN Turk.
“Потерянный флот” Гитлера на дне Черного моря был запечатлен на видео

Посвящен фильм поиску нескольких субмарин, входивших в состав 30-й флотилии подводных лодок кригсмарине. Считается, что они были затоплены недалеко от берегов Турции, а случилось это осенью 1944 года. Посредством спустившегося под воду батискафа удалось запечатлеть подлодку U-23, которая лежит на глубине около 50 м, находясь при этом в 2 км непосредственно от побережья. Еще пара субмарин остаются в других местах, оказавшись на глубине 25 и 300 м.

Вероятное местонахождение субмарин ученые сумели установить еще в 2008 году, изучив архивные документы. Однако, в тот период у экспертов не имелось возможности снять подлодки на видео. Иностранные СМИ затопленную флотилию предпочитают называть “потерянным флотом” Гитлера.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 04:00

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