Рассекречен бюджетный смартфон Redmi Go на базе ОС Android 8.1 Oreo
В Интернете появились технические характеристики нового бюджетного смартфона от компании Xiaomi. Redmi Go, работающий на операционной системе Android 8.1 Oreo, оказался полностью рассекреченным.
Как выяснилось, новинка – это упрощенная версия мобильного телефона модели Redmi 5A, которая вышла в позапрошлом году. Девайс является самым доступным представителем своего модельного ряда 2019 года. Потребительская аудитория ожидала скорый дебют Xiaomi Redmi Go. Однако его рассекреченные филлипинским источником данные стали неожиданностью для всех.
В дизайне новинки отсутствуют градиентные панели и тонкие рамки дисплея. В остальном внешний вид идентичен с моделью Redmi 5A. Также смартфону 2017 года соответствуют практически все технические характеристики Redmi Go. Оба устройства функционируют на платформе Qualcomm Snapdragon 425 и имеют по четыре ядра CPU. Дисплеи гаджетов по диагонали равняются пятью дюймам. Однако накопителем информации Xiaomi Redmi Go разработчики обделили. Она получила один гигабайт оперативной и восемь гигабайт встроенной памяти. Передняя камера – 5 мегапиксилей, а фронтальная – 8 мегапикселей.
Как выяснилось, новинка – это упрощенная версия мобильного телефона модели Redmi 5A, которая вышла в позапрошлом году. Девайс является самым доступным представителем своего модельного ряда 2019 года. Потребительская аудитория ожидала скорый дебют Xiaomi Redmi Go. Однако его рассекреченные филлипинским источником данные стали неожиданностью для всех.
В дизайне новинки отсутствуют градиентные панели и тонкие рамки дисплея. В остальном внешний вид идентичен с моделью Redmi 5A. Также смартфону 2017 года соответствуют практически все технические характеристики Redmi Go. Оба устройства функционируют на платформе Qualcomm Snapdragon 425 и имеют по четыре ядра CPU. Дисплеи гаджетов по диагонали равняются пятью дюймам. Однако накопителем информации Xiaomi Redmi Go разработчики обделили. Она получила один гигабайт оперативной и восемь гигабайт встроенной памяти. Передняя камера – 5 мегапиксилей, а фронтальная – 8 мегапикселей.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:31