Рассекречен бюджетный смартфон Redmi Go на базе ОС Android 8.1 Oreo

Как выяснилось, новинка – это упрощенная версия мобильного телефона модели Redmi 5A, которая вышла в позапрошлом году. Девайс является самым доступным представителем своего модельного ряда 2019 года. Потребительская аудитория ожидала скорый дебют Xiaomi Redmi Go. Однако его рассекреченные филлипинским источником данные стали неожиданностью для всех.В дизайне новинки отсутствуют градиентные панели и тонкие рамки дисплея. В остальном внешний вид идентичен с моделью Redmi 5A. Также смартфону 2017 года соответствуют практически все технические характеристики Redmi Go. Оба устройства функционируют на платформе Qualcomm Snapdragon 425 и имеют по четыре ядра CPU. Дисплеи гаджетов по диагонали равняются пятью дюймам. Однако накопителем информации Xiaomi Redmi Go разработчики обделили. Она получила один гигабайт оперативной и восемь гигабайт встроенной памяти. Передняя камера – 5 мегапиксилей, а фронтальная – 8 мегапикселей.