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Две трети людей старше 20 лет живут в родительском доме ради экономии личного бюджета

Новое исследование британских экспертов утверждает, что две трети людей старше 20 лет живут в родительском доме ради экономии своего личного бюджета. В то же время опрос таких родителей показал, что их чада предпочитают тратить сэкономленные средства на покупку дорогой техники для себя.

Две трети людей старше 20 лет живут в родительском доме ради экономии личного бюджета

Группа экспертов из Университета Лафборо в Британии провела крупное исследование, направленное на изучение причин, заставляющих людей в возрасте старше 20 лет оставаться жить в родительском доме. Согласно результатам, две трети осознанно идут на такой шаг ради экономии личного бюджета. Кроме того, периодическое осуждение общества их не беспокоит. Считая вполне нормальным совместное проживание с родителями, такие люди заявляют, что так у них появляется больше возможностей помогать родственникам не только в быту, но и финансово, разделяя напополам оплату счетов. Некоторые участники исследования признались, что вынуждены оставаться жить с родителями из-за невозможности самостоятельно обеспечить себя не только жильём, но и предметами первой необходимости. В эту категорию относятся исключительно не трудоустроенные лица. Лишь незначительная часть опрошенных отметила, что находится в замечательных отношениях с родителями, а потому не видит смысла покидать отчий дом до тех пор, пока не обзаведётся собственной семьёй.

Кроме того, исследователи также опросили родителей первой группы, куда вошли две трети всех участников исследования. Родственники людей, утверждающих, что после 20 лет они проживают с родителями ради экономии личного бюджета, рассказали, что дети зачастую не помогают им финансово, предпочитая тратить сохранённые деньги на покупку дорогостоящих гаджетов или питание в кафе и ресторанах.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:17

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