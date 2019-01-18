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Астрономы: Волны в кольцах Сатурна позволяют измерить скорость вращения планеты
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Астрономы: Волны в кольцах Сатурна позволяют измерить скорость вращения планеты

Астрономы выяснили, что волны в кольцах Сатурна позволяют измерить скорость вращения планеты. Кольцевая система, оказалось, действует как чувствительный сейсмограф, что и позволяет учёным измерять вибрации гиганта.

Астрономы: Волны в кольцах Сатурна позволяют измерить скорость вращения планеты

Учёные использовали в своей работе детализацию отличительных колец Сатурна, обнаруженных космическим кораблём NASA Кассини, чтобы исследовать внутреннюю часть планеты-гиганта и впервые измерить точную скорость его вращения. Продолжительность дня там, согласно их расчётам, составляет 10 часов 33 минуты и 38 секунд. Исследователи также изучали волновые структуры, созданные в кольцах Сатурна внутренними колебаниями планеты, и выяснили, что те действуют как чрезвычайно чувствительный сейсмограф, реагируя на вибрации внутри самого гиганта. Подобно вибрациям Земли от землетрясения, Сатурн реагирует на возмущения, вибрируя на частотах, определяемых его внутренней структурой. Тепловая конвекция внутри является наиболее вероятным источником колебаний, которые заставляют гравитационное поле за пределами планеты вибрировать на тех же частотах. Со слов Джонатана Фортни, профессора астрономии и астрофизики в Калифорнийском университете в Санта-Круз, большинство волн, наблюдаемых в кольцах Сатурна, обусловлены гравитационным воздействием лун, вращающихся вне колец.

Астрономы: Волны в кольцах Сатурна позволяют измерить скорость вращения планеты

Идея о том, что кольца Сатурна могут быть использованы для изучения сейсмологии планеты, была впервые высказана в 1982 году, задолго до того, как стали возможными наблюдения. Соавтор Марк Марли, в настоящее время находящийся в Исследовательском центре Эймса NASA в Силиконовой долине, впоследствии выдвинул идею своей кандидатской диссертации, которая в 1990 году показала, как можно сделать расчёты, и предсказала, где будут находиться элементы в кольцах Сатурна. Он тогда также отметил, что миссия Кассини, находящаяся на стадии планирования, сможет провести наблюдения, необходимые для проверки теории.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 19:55

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