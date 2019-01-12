Рената Литвинова во время разводов ставила интересы дочери на первое место

Не только талантливая актриса, но и режиссёр Рената Литвинова уже отметила очередной день рождения — ей исполнилось 52 года. Несмотря на широкую популярность, ей всегда каким-то образом удавалось сохранять в секрете личную жизнь, о которой хотят знать абсолютно все поклонники. Пережив два развода, знаменитость ни единого раза не упомянула в прессе о причинах, приведших к краху брака, как и её экс-мужья. Несмотря на такую скрытность, накануне своего дня рождения актриса немного приоткрыла занавесу тайны, признавшись, что во время обоих разводов всегда ставила на первое место интересы и чувства дочери.Рената Литвинова заботится в первую очередь о том, чтобы её ребёнок, несмотря ни на какие обстоятельства, не страдал из-за не сложившихся отношений звёздной матери. Также режиссёр не забыла упомянуть и о лучшей подруге Земфире, которую сейчас она смело называет своим соратником по жизни.