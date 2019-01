Стивен Хокинг предрёк Земле неминуемую гибель от Солнца

Хокинг в своём бестселлере Brief Answers to the Big Questions рассказал, почему в ближайшие 10 миллиардов лет людям придётся бежать с Земли, которую полностью выжжет Солнце. Энергия звезды сделает климат невыносимым для всего живого, поэтому человечеству необходимо уже сейчас найти себе в космосе новый дом. Перенести длительное путешествие на межгалактических кораблях также будет непросто. Хокинг считал, что для такого перелёта люди должны шагнуть на новую ступень эволюции.В своей книге учёный рассматривает и вопрос путешествий во времени. Если бы таковые были возможны, считает физик, современных людей уже давно бы посетили их потомки, передавшие необходимые технологии. Со временем совершенства достигнет искусственный интеллект, однако он также грозит своим создателям гибелью, если его цели не совпадут с людскими.Скептически настроен был Хокинг к существованию инопланетян. Они не посетили Землю, потому что развились слишком мало либо вовсе не существуют в ближайших галактиках.