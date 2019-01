Композицию Леди Гаги с Ар Келли «Do What U Want (With My Body)» удалили со всех стриминговых сервисов

Песня «Do What U Want (With My Body)», название которой переводится как «Делай все, что захочешь (С моим телом)» была удалена из глобальной паутины после выхода документальной картины «Surviving R. Kelly», где была обнародована правда о сексуальных домогательствах известного представителя жанра ритм-н-блюз. Фильм «Обслуживая Ар Келли» натолкнул Леди Гагу публично извиниться за сотрудничество с коллегой по сцене.По словам обладательницы «Золотого глобуса» действия певца, продюсера и автора песен Ар Келли не имеют оправданий и являются ужасными, а женщины, которым пришлось все это пройти должны быть услышаны. Леди Гага прекрасно понимает состояние представительниц прекрасного пола, переживших подобное, так как на личном опыте знает, как это быть жертвой сексуального насилия.