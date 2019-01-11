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Композицию Леди Гаги с Ар Келли «Do What U Want (With My Body)» удалили со всех стриминговых сервисов

Композицию популярной американской исполнительницы Леди Гаги под названием «Do What U Want (With My Body)», исполненную с певцом Ар Келли, удалили со всех стриминговых ресурсов. Это произошло спустя 18 часов после того, как певица извинилась за совместную работу с артистом, обвиняемым в сексуальных домогательствах. Из Сети убрали также клип со скандальным музыкантом, снятый на песню, записанную в 2013 году.

Композицию Леди Гаги с Ар Келли «Do What U Want (With My Body)» удалили со всех стриминговых сервисов

Песня «Do What U Want (With My Body)», название которой переводится как «Делай все, что захочешь (С моим телом)» была удалена из глобальной паутины после выхода документальной картины «Surviving R. Kelly», где была обнародована правда о сексуальных домогательствах известного представителя жанра ритм-н-блюз. Фильм «Обслуживая Ар Келли» натолкнул Леди Гагу публично извиниться за сотрудничество с коллегой по сцене.

По словам обладательницы «Золотого глобуса» действия певца, продюсера и автора песен Ар Келли не имеют оправданий и являются ужасными, а женщины, которым пришлось все это пройти должны быть услышаны. Леди Гага прекрасно понимает состояние представительниц прекрасного пола, переживших подобное, так как на личном опыте знает, как это быть жертвой сексуального насилия.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:00

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