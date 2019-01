Microsoft выпустит комплект трилогии с Метро 2033 для Xbox One X

Работа проводится совместно со студией 4A Games и издательством Deep Silver. Согласно плану, предстоит произвести эксклюзивный пакет для Xbox One X, новинка имеет подзаголовок: Metro Saga Bundle. В продукт включат актуальную игру Metro Exodus. Наряду с этим выйдут цифровые варианты первых частей популярной трилогии: Metro 2033 Redux и Metro: Last Light Redux. Речь пойдет о борьбе человечества за жизнь после апокалипсиса. Работа над продуктом Metro Exodus включает в себя и модернизацию для Xbox One X, это выражается в наличии формата HDR.В пакет входит улучшенная консоль с жестким диском, имеющим объём памяти 1 ТБ, предусмотрен контроллер Xbox. Цена предложения для РФ составляет 39,99 тыс. руб.