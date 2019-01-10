АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 76.91 USD 67.08
Курс валют на 10.01.2019

Microsoft выпустит комплект трилогии с Метро 2033 для Xbox One X

Корпорация Microsoft в скором времени выпустит постапокалиптическую сагу, игра берёт своё начало с Metro 2033. Разработчик использует платформу X Xbox One, новый игровой продукт получит наименование Metro Exodus.
Microsoft выпустит комплект трилогии с Метро 2033 для Xbox One X

Работа проводится совместно со студией 4A Games и издательством Deep Silver. Согласно плану, предстоит произвести эксклюзивный пакет для Xbox One X, новинка имеет подзаголовок: Metro Saga Bundle. В продукт включат актуальную игру Metro Exodus. Наряду с этим выйдут цифровые варианты первых частей популярной трилогии: Metro 2033 Redux и Metro: Last Light Redux. Речь пойдет о борьбе человечества за жизнь после апокалипсиса. Работа над продуктом Metro Exodus включает в себя и модернизацию для Xbox One X, это выражается в наличии формата HDR.

В пакет входит улучшенная консоль с жестким диском, имеющим объём памяти 1 ТБ, предусмотрен контроллер Xbox. Цена предложения для РФ составляет 39,99 тыс. руб.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ким Герман Сегодня, 15:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Саша Черно призналась, что ей интересно
Сергей Лукьяненко завершает серию книг
Мария Кохно в очередной раз
На президентских выборах в США
Французские ученые доказали, что
Microsoft выпустит комплект трилогии с
Экс-супруга Кержакова рассказала о
В Канаде власти помогают морским
Lexar представил новую карту памяти
Вышел трейлер фантастической комедии
Анастасию Волочкову раскритиковали в
Легализация онлайн-торговли спиртным в
Nissan продемонстрирует технологию
Кристина Асмус поблагодарила
Xiaomi представила Redmi Note 7 c
Американка разбогатела на объятиях с
Юлия Пересильд оставила дочерям свою
В России увеличились цены на три модели
Ученые назвали причины роста волос на
Для 3DMark вышел тест Port Royal с
Александр Ревва рассказал фанатам, как
Госдума РФ приняла закон об
"Аналогов нет": В Китае завершили
Прием гормональных таблеток может быть
Николь Кузнецова: «Битва экстрасенсов»
Падение российского спутника сняли
В США построили пикап 6 х 6 на базе
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова
Ученые обнаружили самый яркий квазар в
В России увеличен размер "возрастной"
Просмотреть все новости