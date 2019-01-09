Эмили Ратаковски впечатлила поклонников горячими снимками в Instagram
Полярная модель из США Эмили Ратаковски впечатлила многочисленных поклонников новыми горячими снимками в Instagram. Соблазнительные кадры были сделаны для австралийской версии мужского издания GQ.
27-летняя Эмили Ратаковски в очередной раз порадовала почитателей своего таланта, показав яркие фото в личном блоге Instagram. Снимки американской звезды не оставили поклонников равнодушными, получив более 700 тыс. лайков. На фото Эмили Ратаковски позирует в сексуальной позе, а её переливающийся наряд с глубоким декольте, как никогда лучше подчеркивает достоинства изящной фигуры знаменитости.
"Прелесть", "Не оторвать глаз", "Богиня", "Горячо", "Восхитительно", "Самая обожаемая", "Красотка", - писали восхищенные пользователи, осыпая кумира комплиментами.
27-летняя Эмили Ратаковски в очередной раз порадовала почитателей своего таланта, показав яркие фото в личном блоге Instagram. Снимки американской звезды не оставили поклонников равнодушными, получив более 700 тыс. лайков. На фото Эмили Ратаковски позирует в сексуальной позе, а её переливающийся наряд с глубоким декольте, как никогда лучше подчеркивает достоинства изящной фигуры знаменитости.
"Прелесть", "Не оторвать глаз", "Богиня", "Горячо", "Восхитительно", "Самая обожаемая", "Красотка", - писали восхищенные пользователи, осыпая кумира комплиментами.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:44