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Эмили Ратаковски впечатлила поклонников горячими снимками в Instagram

Полярная модель из США Эмили Ратаковски впечатлила многочисленных поклонников новыми горячими снимками в Instagram. Соблазнительные кадры были сделаны для австралийской версии мужского издания GQ.

Эмили Ратаковски впечатлила поклонников горячими снимками в Instagram

27-летняя Эмили Ратаковски в очередной раз порадовала почитателей своего таланта, показав яркие фото в личном блоге Instagram. Снимки американской звезды не оставили поклонников равнодушными, получив более 700 тыс. лайков. На фото Эмили Ратаковски позирует в сексуальной позе, а её переливающийся наряд с глубоким декольте, как никогда лучше подчеркивает достоинства изящной фигуры знаменитости.
Эмили Ратаковски впечатлила поклонников горячими снимками в Instagram

"Прелесть", "Не оторвать глаз", "Богиня", "Горячо", "Восхитительно", "Самая обожаемая", "Красотка", - писали восхищенные пользователи, осыпая кумира комплиментами.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:44

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