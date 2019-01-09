Загадочные звуки в небе были зафиксированы жителем Пенсильвании





Житель Пенсильвании сообщил, что уже несколько дней загадочные звуки с неба не дают ему спокойно спать. Мужчина обратился к местным властям, но те не смогли ему помочь. Сам очевидец уверен, что данные звуки могут издавать внеземные корабли, которые кружат над его домом. Мужчина рассказал, что они похожи на металлический стук. Американец решил обратиться к уфологам, чтобы те помогли ему разобраться в происходящем.Исследователи уже неоднократно сталкивались с подобным явлением. Но пока уфологи не смогли объяснить происхождение загадочных звуков. Тем не менее, их продолжают слышать люди из разных стран мира. В Сети появляется все больше видео-доказательств подобных сигналов, которые раздаются просто с неба.