Канье Уэст на Рождество подарил Ким Кардашян квартиру стоимостью 14 млн долларов

Ким Кардашян и Канье Уэст одна из самых крепких пар Голливуда, они растят троих детей. А по слухам, в данный момент четвертого ребенка для четы вынашивает суррогатная мать. Не так давно супруг решил порадовать свою знаменитую жену и купил апартаменты в одном из самых престижных районов Майами. Квартира разместилась на 436 квадратных метрах, в ней есть спортзал, бассейн, четыре спальни и пять ванных комнат. Также у владельцев есть собственная парковка, и они могут наслаждаться красивой панорамой, открывающейся из окна.Не так давно папарацци сфотографировали пару на их балконе, когда они обнимались и целовались. На лице Кардашян была видна счастливая улыбка.