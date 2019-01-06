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Канье Уэст на Рождество подарил Ким Кардашян квартиру стоимостью 14 млн долларов

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст сделал роскошный подарок своей супруге Ким Кардашян на католическое Рождество. Он «преподнес» ей квартиру стоимостью в 14 млн долларов. Теперь семья проживает в самых дорогих апартаментах Майами в жилищном комплексе Billionaire Beach Bunker.

Канье Уэст на Рождество подарил Ким Кардашян квартиру стоимостью 14 млн долларов

Ким Кардашян и Канье Уэст одна из самых крепких пар Голливуда, они растят троих детей. А по слухам, в данный момент четвертого ребенка для четы вынашивает суррогатная мать. Не так давно супруг решил порадовать свою знаменитую жену и купил апартаменты в одном из самых престижных районов Майами. Квартира разместилась на 436 квадратных метрах, в ней есть спортзал, бассейн, четыре спальни и пять ванных комнат. Также у владельцев есть собственная парковка, и они могут наслаждаться красивой панорамой, открывающейся из окна.

Не так давно папарацци сфотографировали пару на их балконе, когда они обнимались и целовались. На лице Кардашян была видна счастливая улыбка.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 06:00

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