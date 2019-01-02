«АвтоВАЗ» увеличил стоимость авто Lada





На такую же сумму подорожали трёхдверные и пятидверные внедорожные версии LADA 4х4. Тоже самое касается версии Urban. Модель Lada Largus стала дороже на 20 000 рублей. На такую же сумму увеличились в цене версии Vesta, Vesta Cross, Vesta CNG. Универсалы Vesta SW, а также Vesta SW Cross подорожали на 25 000 рублей. Высокая версия хэтчбека Lada XRAY стала дороже на 20 000 рублей. При этом кросс-версия увеличилась в цене на 25 000 руб.В конце 2018 года появилась информация, что «АвтоВАЗ» может увеличить цены на транспортные средства Lada. Передавалось, что транспортные средства должны в среднем подорожать на 3 процента. Представители бренда подтвердили сведения. Основной причиной в данном случае является увеличение НДС в Российской Федерации с первого января до 20 процентов с 18, как раньше.