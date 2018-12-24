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Названы причины неприятных запахов в салоне авто

Эксперты назвали десять самых распространенных причин появления неприятных запахов в салоне автомобиля. Пребывать в такой обстановке за рулем порой может быть небезопасно, ведь пространство, несмотря на вентиляцию, является замкнутым.

Названы причины неприятных запахов в салоне авто

Одной из причиной выступает бензин. Запах топлива свидетельствует об утечке в самой системе. Чтобы избежать последствий, необходимо сдать транспортное средство в сервис, и желательно на эвакуаторе, ведь не исключается возникновение проблем под капотом.

Следующей причиной является масло. Махнет материал не менее противно, чем предыдущий, но опасность он несет гораздо меньшую. На диагностику нужно отправиться, чтобы не пропустить плановую замкну масла и в результате не потратиться на дорогостоящий ремонт.

На третьем месте находится сцепление. Запах от него появляется после того, как начали буксировать колеса или же, когда автомобилист допустил серьезную ошибку при переключении передач. Выветривается обычно все быстро, однако в случае продолжения неприятной ситуации в течение поездки, нужно проверить сцепление.

Также неприятный запах появляется в результате некорректной работы тормозов. Иногда подклинивающая колодка провоцирует гарь. Методов диагностики проблемы здесь несколько. В частности, после поездки можно проверить рукой степень нагрева тормозных дисков.
Запах антифриза является сладковатым, он становится ощутимым в результате работы систем отопления и охлаждения. Кроме этого, запотевает ветровое стекло, находящееся рядом с дефлектором обдува.

Эксперты также советуют обратить внимание на работку кондиционера и химические реагенты, уровень влаги в салоне авто, вредные привычки водителя, например, курение, а также наличие мусора.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 09:30

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