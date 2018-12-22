По версии Time фильм Альфонса Куарона «Рома» - картина года для домашнего простора





Черно-белый фильм 2018 года «Рома» получил "Золотого льва" - главный приз на Венецианском кинофестивале, а также номинирован на «Золотой глобус» и «Оскар».Альфонсо Куарон посвятил картину своей няне, образ которой воплотился в главной героине Клео. Роль досталась непрофессиональной актрисе Ялице Апарисио. Клео - это кроткий и милый персонаж, глядя на который невозможно представить, как она сможет преодолеть все трудности на своем пути.«Рома» рассказывает о 70-х годах в Мехико. В то время там происходили студенческая революция и смена режима. На моменты, описанные в фильме, Куарону было десять лет. В сюжет картины легли воспоминания самого режиссера, который сумел передать беззаботный мир детей на фоне проблем взрослых.Куарон продал права на фильм американской развлекательной компании Netflix. «Рома» фильм, который стриминговая платформа оставила для домашнего просмотра.