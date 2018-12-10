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Роман Капаклы выиграл конкурс «Человек года 2018»

Будущий супруг Марины Африкантовой – Роман Капаклы одержал победу в проектном конкурсе «Человек года 2018».

Слухи, которые несколько дней ходили в социальных сетях подтвердились – Рома и Алена Рапунцель-младшая прошли в финал конкурса «Человек года 2018».

Роман Капаклы выиграл конкурс «Человек года 2018»

Известно, что в реальном времени финал проектного конкурса уже состоялся и если верить родственнице Марине, то победителем стал Капаклы. Считанные часы назад Татьяна Владимировна Африкантова вышла в прямой эфир, в котором «слила» последние новости реалити-шоу «Дом-2».

Будущая теща Романа заявила, что новенькая недвижимость в столице досталась избраннику ее дочери, с чем она принялась его поздравлять.

«Конкурс «Человек года» выиграл Рома. Теперь он является владельцем квартиры в Москве! Поздравляю!» - заявила Африкантова-старшая поклонникам.


Роман Капаклы выиграл конкурс «Человек года 2018»

Нужно сказать, что эта новость порадовала многих зрителей «Дома-2», особенно это касается фанатов парочки Романа и Марины. По словам поклонников Капаклы и Африкантовой, теперь никто не сможет обвинить парня в том, что он женится на блондинке только ради того, чтобы остаться в Москве.

К слову, Татьяна Владимировна добавила, что такого поворота событий не ожидал никто, особенно это касается Яббарова, который в последнее время немного приуныл, наверное, понимая, что упустил девушку, у которой скоро будет московская прописка.

«Теперь Яббаров может расслабиться» - отметила мать Марины.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:26

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