GM-АвтоВАЗ решил продлить жизнь внедорожнику Chevrolet Niva





Согласно новому Одобрению типа транспортного средства, опубликованному на сайте Росстандарта, Chevrolet Niva останется на российском авторынке до 20 декабря2021 года.Ходили слухи, что производство кроссовера должно прекратиться. Сейчас можно с уверенностью назвать их беспочвенными. Есть информация, что Chevrolet Niva, выпускающийся без изменений с 2004 года, собираются обновить. Базовая комплектация легендарного внедорожника оснастят дополнительной подушкой безопасности водителя, модулем ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, кроссовер получит систему ABS и возможно, высокую стоимость.