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Анна Хилькевич положительно относится к прививкам для детей

Знаменитая российская актриса Анна Хилькевич ответила на вопрос своих поклонников – прививать или не прививать своих детей. Артистка является мамой двоих детей и относится к процедуре положительно.
Анна Хилькевич положительно относится к прививкам для детей
Анну Хилькевич довольно часто спрашиваю о ее отношении к прививкам, ведь известно, что большинство мам отказываются от них. Актриса высказала свое мнение по этому поводу. Не так давно она во второй раз стала мамой и отметила, что за вакцинацию. Своей дочери Марии она уже сделала прививку от пневмококковой инфекции и ротавирусной инфекции. Особенно молодую маму беспокоила вторая вакцина, поскольку зиму семья планирует провести в теплых краях. Тем более, что известны случаи сложного протекания данной болезни.
Анна Хилькевич положительно относится к прививкам для детей

Звездные мамы по-разному относятся к данной процедуре. Например, знаменитая модель Анастасия Костенко проводит вакцинацию своей дочери Миланы четко в срок и по графику. А вот телеведущая Анфиса Чехова отказалась прививать своего сына Соломона.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:47

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