Анна Хилькевич положительно относится к прививкам для детей

Анну Хилькевич довольно часто спрашиваю о ее отношении к прививкам, ведь известно, что большинство мам отказываются от них. Актриса высказала свое мнение по этому поводу. Не так давно она во второй раз стала мамой и отметила, что за вакцинацию. Своей дочери Марии она уже сделала прививку от пневмококковой инфекции и ротавирусной инфекции. Особенно молодую маму беспокоила вторая вакцина, поскольку зиму семья планирует провести в теплых краях. Тем более, что известны случаи сложного протекания данной болезни.