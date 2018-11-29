Анна Хилькевич положительно относится к прививкам для детей
Знаменитая российская актриса Анна Хилькевич ответила на вопрос своих поклонников – прививать или не прививать своих детей. Артистка является мамой двоих детей и относится к процедуре положительно.
Анну Хилькевич довольно часто спрашиваю о ее отношении к прививкам, ведь известно, что большинство мам отказываются от них. Актриса высказала свое мнение по этому поводу. Не так давно она во второй раз стала мамой и отметила, что за вакцинацию. Своей дочери Марии она уже сделала прививку от пневмококковой инфекции и ротавирусной инфекции. Особенно молодую маму беспокоила вторая вакцина, поскольку зиму семья планирует провести в теплых краях. Тем более, что известны случаи сложного протекания данной болезни.
Звездные мамы по-разному относятся к данной процедуре. Например, знаменитая модель Анастасия Костенко проводит вакцинацию своей дочери Миланы четко в срок и по графику. А вот телеведущая Анфиса Чехова отказалась прививать своего сына Соломона.
Анну Хилькевич довольно часто спрашиваю о ее отношении к прививкам, ведь известно, что большинство мам отказываются от них. Актриса высказала свое мнение по этому поводу. Не так давно она во второй раз стала мамой и отметила, что за вакцинацию. Своей дочери Марии она уже сделала прививку от пневмококковой инфекции и ротавирусной инфекции. Особенно молодую маму беспокоила вторая вакцина, поскольку зиму семья планирует провести в теплых краях. Тем более, что известны случаи сложного протекания данной болезни.
Звездные мамы по-разному относятся к данной процедуре. Например, знаменитая модель Анастасия Костенко проводит вакцинацию своей дочери Миланы четко в срок и по графику. А вот телеведущая Анфиса Чехова отказалась прививать своего сына Соломона.