Психологи: К 10 годам дети должны усвоить 10 важных жизненных уроков





Психологи убеждены, что воспитать счастливого и доброго человека из ребёнка не сложно, просто нужно помочь детям ещё к 10 годам усвоить 10 важных жизненных правил, собственным примером показывая, почему их стоит придерживаться. Для формирования гармоничной личности и здорового взгляда на жизнь у своего чада каждый родитель обязан научить сына или дочь тому, что:- быть добрым ко всему окружающему является самым важным «достижением» в жизни. Ребёнку нужно объяснить, что приобретаемые умения, навыки и хорошие отметки в школе тоже важны, но по-настоящему гордиться собой может лишь тот, кто способен излучать добро и творить его вокруг себя;- родительской любви хватит на всех. Жизненно важный урок, которому в первую очередь необходимо учить детей, имеющих братьев или сестёр. Также это касается и детской ревности по отношению ко одному из родителей;- несмотря на то, воспитывается в семье мальчик или девочка, ребёнок должен уяснить, что его тело, лицо и он сам красив, как и все окружающие. Умение видеть красоту во всём поможет малышу вырасти спокойным и открытым человеком;- родителям стоит научить ребёнка любить и слушать своё тело. Здесь будет более уместен разговор о том, какими удивительными способностями оно наделено: умеет бегать, прыгать, с его помощью можно передвигаться в любых направлениях. Если до 10 лет дети выработают у себя привычку заботиться о своём теле, то есть кормить его только качественной едой в достаточном количестве, но не перекармливать, заниматься физическими упражнениями и следить за гигиеной, то в дальнейшем с соблюдением этого важного правила проблем не возникнет;- каждый человек уникален и талантлив по-своему. Важно дать ребёнку полное понимание того, что если он не умеет петь или рисовать, как его друзья, то это не значит, что он ни на что не способен, просто не нужно гнаться за чужим успехом, а создавать свой;- человек никогда не бывает одиноким. Ребёнок должен уяснить, что родители всегда думают о нём, даже находясь на работе или во время конфликта. Оставаясь один на один с собой в комнате, малыш должен чувствовать уверенность, что мама или папа не забывают о нём;- важно уметь делиться. Очень полезный жизненный урок поможет ребёнку легче находить общий язык с окружающими и чувствовать свою значимость. Здесь стоит объяснить, что делиться можно не только игрушками и угощениями, но также идеями и умениями. Например, подсказать другу, который ещё не научился завязывать шнурки, как это правильно делается;- иногда можно и нужно говорить «нет». Часто дети, чтобы заполучить расположение ровесников соглашаются с ними во всём. Кроме того, иногда чадо даже может поделиться с другими малышами любимой игрушкой, которую предпочёл бы не давать никому, но просто боится отказывать. Приучить ребёнка к тому, что отвечать отказом — это нормально, необходимо с самого детства. Так он учится отстаивать личные границы и выражать собственное мнение;- родителей нужно любить и уважать всегда, даже во время конфликта. Ребёнок должен понимать, что мама и папа никогда его не предадут, не осудят, а при необходимости поддержат и подскажут, как поступить правильно. Любого малыша нужно учить ценить не только труд членов семьи, но и само их существование;- к 10 годам у детей нужно сформировать чёткое понимание, что их любят просто так, а не за что-то.Психологи уверяют, что родители, которые на своём примере помогут детям усвоить эти 10 важных жизненных правил к 10 годам, не заметят сложностей в дальнейшем воспитании своих чад, а те, в свою очередь, в будущем будут весьма благодарны семье за сформированные ценности.