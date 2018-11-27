В Рязанской области появится первое в России агропромышленное хозяйство с беспилотными тракторами





Как сообщается, в России уже в скором времени появится первое агропромышленное хозяйство с беспилотными тракторами. В настоящий момент уже пройдены первые тестовые мероприятия. Инициаторы проекта хотят в 2019 году организовать первый автономный комплект, который сможет без привлечения большого количества рабочих обеспечить выращивание урожая. Диспетчерский центр должен полностью организовать рабочий процесс. Начать планируют с участка в 500 га. Силами техники, передвигающейся без помощи механизатора в кабине, будет произведена подготовка полей, после чего их также засеют и обеспечат уход растущим культурам до периода снятия урожая. Тестовые высадки планируют осуществлять два года, после чего проект получит оценку специалистов и начнёт применяться повсеместно.Специалисты сообщают, применение беспилотной сельскохозяйственной техники позволит существенно расширить возможности агропромышленного комплекса, так как она сможет работать в условиях, не подходящих людям. Речь идёт об удалённых районах, а также о местности, требующей дополнительных усилий и времени. Роботы смогут выполнять задачи дольше предусмотренного законодательством рабочего дня. Кроме того, очевидна и экономическая выгода от такой схемы выращивания урожая.