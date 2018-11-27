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В Рязанской области появится первое в России агропромышленное хозяйство с беспилотными тракторами

Национальная технологическая инициатива (НТИ) "Автонет" информирует о планах создать первое в России агропромышленное хозяйство с беспилотными тракторами. Техника сможет заменить людей, обеспечив возделывание земель, ранее непригодных для выращивания урожая.

В Рязанской области появится первое в России агропромышленное хозяйство с беспилотными тракторами

Как сообщается, в России уже в скором времени появится первое агропромышленное хозяйство с беспилотными тракторами. В настоящий момент уже пройдены первые тестовые мероприятия. Инициаторы проекта хотят в 2019 году организовать первый автономный комплект, который сможет без привлечения большого количества рабочих обеспечить выращивание урожая. Диспетчерский центр должен полностью организовать рабочий процесс. Начать планируют с участка в 500 га. Силами техники, передвигающейся без помощи механизатора в кабине, будет произведена подготовка полей, после чего их также засеют и обеспечат уход растущим культурам до периода снятия урожая. Тестовые высадки планируют осуществлять два года, после чего проект получит оценку специалистов и начнёт применяться повсеместно.

Специалисты сообщают, применение беспилотной сельскохозяйственной техники позволит существенно расширить возможности агропромышленного комплекса, так как она сможет работать в условиях, не подходящих людям. Речь идёт об удалённых районах, а также о местности, требующей дополнительных усилий и времени. Роботы смогут выполнять задачи дольше предусмотренного законодательством рабочего дня. Кроме того, очевидна и экономическая выгода от такой схемы выращивания урожая.



 
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Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 03:00

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