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Автоэксперт прокомментировал автоматическое списание штрафов ПДД в России

Автоэксперт прокомментировал автоматическое списание штрафов за нарушение ПДД в России. Такая мера загонит водителей в ещё большие финансовые трудности.

Автоэксперт прокомментировал автоматическое списание штрафов ПДД в России

Дмитрий Аристов, представляющий интересы службы судебных приставов, обратился в Государственную думу с проектом, который упростит взыскание денег с нарушителей правил дорожного движения. Автор инициативы предлагает в течение 3 дней автоматически списывать со счёта водителя штраф до 3 000 рублей, о чём тот узнает по электронной почте либо в SMS. Такая мера, по мнению Аристова, не только облегчит жизнь самим автомобилистам, но и приставам.

Напомним, что на сегодняшний день у должников есть 70 суток, чтобы погасить штраф. Новостной ресурс Nation News узнал мнение Дмитрия Болысова, автомобильного эксперта, касательно данного вопроса.

Собеседник отметил, что Аристов в своём проекте не учитывает экономическую ситуацию России. Водители всё больше средств тратят на топливо, парковку и прочие нужды. Штрафы с россиян взимают за всякую провинность, а урезание сроков оплаты загонит людей в более жёсткие рамки.

В стране практически каждый время от времени нарушает ПДД. При этом у автомобилистов есть семьи, постоянно нуждающиеся в деньгах. Болысов полагает, что сейчас нарушитель хотя бы в отведённый срок может спланировать бюджет и избежать банкротства, однако отсутствие достаточной отсрочки - непродуманная и ошибочная мера.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:55

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