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Малоподвижный образ жизни оказался хуже курения – Учёные

Согласно новой работе учёных из США, малоподвижный образ жизни оказался хуже курения, диабета и гипертонии, так как гораздо чаще приводит к преждевременной смерти. Специалисты проводили наблюдения в течение 13 лет, задействовав в исследовании свыше 120 000 американцев.
Малоподвижный образ жизни оказался хуже курения – Учёные

Тезис, гласящий, что люди, двигающиеся мало, умирают раньше, пожалуй, известен всем. Однако то, что малоподвижный образ жизни – хуже курения, удивил даже самих исследователей. В рамках научной работы эксперты изучали работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем задействованных в ней добровольцев. Тестирование, включавшее в себя упражнения на беговых дорожках, подразумевало разделение испытуемых на пять подгрупп: от «крайне неспортивных» до «сверхспортивных». В дальнейшем учёные сравнивали уровни смертности в каждой из команд.

Согласно результатам научной работы, исследуемые из четвёртой и пятой подгрупп прожили намного дольше остальных участников эксперимента. Разница с членами первой команды составила пятикратное значение, с третьей – полуторное. Эффективность фитнеса оказалась одинаковой в любом возрасте.

Если физнагрузки в жизни человека отсутствуют, то фактор риска необходимо рассматривать наравне и даже выше, чем при курении, сахарном диабете или гипертонии, заявили учёные, поскольку малоподвижность и ожирение можно считать ядом для сердца.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:27

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