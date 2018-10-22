Малоподвижный образ жизни оказался хуже курения – Учёные





Тезис, гласящий, что люди, двигающиеся мало, умирают раньше, пожалуй, известен всем. Однако то, что малоподвижный образ жизни – хуже курения, удивил даже самих исследователей. В рамках научной работы эксперты изучали работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем задействованных в ней добровольцев. Тестирование, включавшее в себя упражнения на беговых дорожках, подразумевало разделение испытуемых на пять подгрупп: от «крайне неспортивных» до «сверхспортивных». В дальнейшем учёные сравнивали уровни смертности в каждой из команд.Согласно результатам научной работы, исследуемые из четвёртой и пятой подгрупп прожили намного дольше остальных участников эксперимента. Разница с членами первой команды составила пятикратное значение, с третьей – полуторное. Эффективность фитнеса оказалась одинаковой в любом возрасте.Если физнагрузки в жизни человека отсутствуют, то фактор риска необходимо рассматривать наравне и даже выше, чем при курении, сахарном диабете или гипертонии, заявили учёные, поскольку малоподвижность и ожирение можно считать ядом для сердца.