Ученые вычислили параметры вязкости жидкости внутри ядер человеческих клеток

Суть опыта заключалась в наблюдении за безмембранным комплексом белков, находящимся внутри ядра клетки. Ученые Нью-Йоркского университета создали генетически модифицированную клетку, внутрь которой были добавлены зеленые и красные флуоресцентные метки. Маркеры при движении ядрышек позволили вычислить сначала поверхностное натяжение, а потом и параметры вязкости внутриядерной жидкости.Александра Жидовска отметила, что результаты предыдущих опытов по вычислению вязкости почти сошлись с новыми данными. Внутриядерная жидкость оказалось более вязкой, чем вода и даже мед. Теперь, зная параметры вязкости можно более эффективно диагностировать и проводить терапию таких заболеваний, как рак и болезнь Альцгеймера.