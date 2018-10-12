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Ученые вычислили параметры вязкости жидкости внутри ядер человеческих клеток

Ученые рассчитали уровень вязкости внутриядерной жидкости в человеческих клетках. Параметры вязкости оказались в 300 раз выше, чем у меда, и в 30 000 000 раз, чем у воды.

Ученые вычислили параметры вязкости жидкости внутри ядер человеческих клеток


Суть опыта заключалась в наблюдении за безмембранным комплексом белков, находящимся внутри ядра клетки. Ученые Нью-Йоркского университета создали генетически модифицированную клетку, внутрь которой были добавлены зеленые и красные флуоресцентные метки. Маркеры при движении ядрышек позволили вычислить сначала поверхностное натяжение, а потом и параметры вязкости внутриядерной жидкости.

Александра Жидовска отметила, что результаты предыдущих опытов по вычислению вязкости почти сошлись с новыми данными. Внутриядерная жидкость оказалось более вязкой, чем вода и даже мед. Теперь, зная параметры вязкости можно более эффективно диагностировать и проводить терапию таких заболеваний, как рак и болезнь Альцгеймера.


 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:46

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