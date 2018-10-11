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Ученые рассказали, какие экзопланеты похожи на Землю

Немецкие ученые, провели исследования и рассказали, какие экзопланеты могут быть похожими на Землю. Результаты опубликованы в научных журналах.
Ученые рассказали, какие экзопланеты похожи на Землю

Как известно, на сегодняшний день многие ученые пытаются найти на просторах космоса планету, которая хоть как-то будет похожа на Землю. Так как планеты Солнечной системы всем известны, эксперты «отправились» за ее пределы. На данный момент найдено около 3700 экзопланет, и 87 объектов из этого количества ученые решили изучить на предмет схожести с Голубой планетой. С помощью современной аппаратуры можно выяснить какой мир у небесного тела – каменный или водный, и даже рассмотреть водородно-гелиевую атмосферу. Также не составит большого труда высчитать радиус экзопланеты, а вот из чего она состоит - определить не просто.

Изучая 87 планет вне Солнечной системы, ученым были известны их масса и радиус. Статический анализ помог узнать из чего, предположительно состоит ядро данного объекта, его температуру, и какое излучение от него исходит. Итоги показали, что радиус, превышающий Землю в 1,6 раз, скорее всего, имеет каменную структуру ядра и водородно-гелиевый слой газа, а превышение радиуса в 1,4 раза позволяет небесному телу походить на Землю. Экзопланеты, превышающие величину радиуса Земли почти в 3 раза больше. Они скорее всего не являются водным миром, их окружает атмосфера, а жизни, похожей на нашу, там быть не может.


 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:30

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