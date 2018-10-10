Врачи назвали 6 опасностей громкого звука для здоровья человека

Большинство людей знают, что слишком частое прослушивание музыки на высокой громкости со временем приводит к потере остроты слуха. Врачи из Германии выделили сразу 6 основных опасностей для здоровья человека, не поддающиеся контролю слушающего. Консультант по отоларингологии в Мариенкранкенхаузе в Гамбурге объяснил, что вредный для слуха шум не всегда можно распознать сразу. Со слов доктора Ханса, ровное дыхание уже приравнивается к 10 децибелам, общение в спокойной обстановке — 45 децибел, проходящий мимо автомобиль — от 60 до 80 децибел, нахождение около крупной автомагистрали с непрекращающимся потоком машин — 85 децибел, фоновая музыка в баре или клубе — 100 децибел, а вот вечеринка или концерт в закрытом помещении приравниваются по уровню шума к 125 децибелам.Начиная с 85 децибел в человеческом ухе начинает страдать структура тоненьких волосков, защищающих слух. Если регулярно находиться в обстановке, превышающей этот показатель, есть риск пострадать от 6 опасностей, которые требуют длительного лечения и восстановления организма. Сюда немецкие врачи относят частичную потерю слуха, что происходит не сразу, а постепенно. Человек не в силах сразу распознать проблему, а потому не спешит предпринимать никаких мер профилактики. Также существует вероятность появления шума в ушах, который заглушает даже собственную речь. Обычно явление наблюдается после громких фейерверков, хлопушек или взрывов, и вскоре проходит, но иногда для этого требуется помощь врача. Постоянно меняющийся уровень шума нередко оказывает воздействие на психику, провоцируя подавленное настроение и депрессию. Для водителей или работников других ответственных должностей опасность раздражающих громких звуков заключается в невозможности сфокусироваться на выполнении задания, что влечёт за собой потерю работоспособности, а иногда и ЧП.Регулярное пребывание в среде с неприятным шумовым фоном сказывается также на качестве сна — организм попросту не может нормально переходить в фазу отдыха. Отсюда вытекают физические проблемы со здоровьем и усугубление той же депрессии, на фоне которой человек становится менее социально активным и общительным.