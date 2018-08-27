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В Санкт-Петербурге из реки Невы выловили труп обнаженного мужчины

В Санкт-Петербурге 26 августа был обнаружен труп обнаженного мужчины, плывущий по реке Неве. Очевидцы заметили тело, когда его несло по течению от Дворцового моста по направлению Благовещенской переправы.

Очевидцы инцидента в Северной столице сообщили в соответствующие органы. После того, как тело мужчины извлекли из воды при помощи спасательного катера, стало ясно, что труп плавал по главной в Санкт-Петербурге реке без штанов. При этом на теле мужчины средних лет была надета клетчатая рубашка, чёрные трусы и высокие носки.

В Санкт-Петербурге из реки Невы выловили труп обнаженного мужчины


Причина смерти неизвестного гражданина установлена не была. Труп был доставлен в морг на Екатерининском проспекте, где патологоанатомам предстоит определить, при каких обстоятельствах умер мужчина, и как долго его тело находилось в воде.

 
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Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 14:30
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