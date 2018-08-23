Российские разработчики подключили нейрогарнитуру к умному дому

В комплекте с гарнитурой также планируется поставлять программное обеспечение с минимальными требованиями, ввиду чего его можно будет установить на любой персональный компьютер. За основу устройства был взять датчик импульсов Р300, который распознает на экранной клавиатуре буквы, переводя данные посредством компилятора в системный код.Подобная технология также применяется в современных инвалидных колясках, которые пока имеются только в виде концептов. Специалисты отмечают, что устройство, работающее вместе с «умным домом», в будущем может стать подобием универсального пульта управления все приборов в жилище.