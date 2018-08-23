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Российские разработчики подключили нейрогарнитуру к умному дому

Российские ученые из МИСиС смогли подключить нейрогарнитуру к системе управления «умным домом». По словам специалистов, прибор может считывать не только голосовые команды, но и простейшие нервные импульсы, заставляя программу выполнять ту или иную функцию.

Российские разработчики подключили нейрогарнитуру к умному дому


В комплекте с гарнитурой также планируется поставлять программное обеспечение с минимальными требованиями, ввиду чего его можно будет установить на любой персональный компьютер. За основу устройства был взять датчик импульсов Р300, который распознает на экранной клавиатуре буквы, переводя данные посредством компилятора в системный код.

Подобная технология также применяется в современных инвалидных колясках, которые пока имеются только в виде концептов. Специалисты отмечают, что устройство, работающее вместе с «умным домом», в будущем может стать подобием универсального пульта управления все приборов в жилище.

 
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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 21:50
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