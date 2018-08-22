Игорь Макаров показал первое фото дочери Леры Кудрявцевой

Публикация от IM82 (@igor_makarov82) 21 Авг 2018 в 2:39 PDT

«Любовь моя», – написал Макаров под снимком, засняв ручку девочки на фоне своей. Многие поклонники звездной пары еще раз поздравили молодых родителей с рождением девочки, пожелав ей здоровья.Кудрявцева на днях выписалась с дочкой из клиники, но уже начала принимать в своем загородном доме гостей. Одним из них стал друг пары Андрей Разыграев. Он после этого поделился в интернете своим негодованием насчет слухов о том, что дочку спортсмена и ведущей родила суррогатная мать. «Надо знать трепетность и упрямство Леры, чтобы понять: столь желанного малыша она не доверила бы рожать никому!», – поделился он. Скоро Кудрявцева вернется к съемкам на ТВ, а помогать с малышкой ей будет няня-филиппинка, которую ведущая нашла перед родами.