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Игорь Макаров показал первое фото дочери Леры Кудрявцевой

Недавно у Игоря Макарова и ведущей Леры Кудрявцевой родилась дочь. Молодой папа так был увлечен этим событием, что некоторое время не делал никаких публикаций в соцсетях. Только сейчас спортсмен прервал молчание и показал фото дочери Маши.

Игорь Макаров показал первое фото дочери Леры Кудрявцевой

«Любовь моя», – написал Макаров под снимком, засняв ручку девочки на фоне своей. Многие поклонники звездной пары еще раз поздравили молодых родителей с рождением девочки, пожелав ей здоровья.

Кудрявцева на днях выписалась с дочкой из клиники, но уже начала принимать в своем загородном доме гостей. Одним из них стал друг пары Андрей Разыграев. Он после этого поделился в интернете своим негодованием насчет слухов о том, что дочку спортсмена и ведущей родила суррогатная мать. «Надо знать трепетность и упрямство Леры, чтобы понять: столь желанного малыша она не доверила бы рожать никому!», – поделился он. Скоро Кудрявцева вернется к съемкам на ТВ, а помогать с малышкой ей будет няня-филиппинка, которую ведущая нашла перед родами.

 
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Культура
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 20:45
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