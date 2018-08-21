В Новой Москве 2-летний мальчик впал в кому после операции на дому
Двухлетний житель Новой Москвы впал в коматозное состояние после операции по обрезанию, которую проводили в домашних условиях. Чтобы спасти мальчика, его спешно эвакуировали на вертолете в одну из клиник Московской области.
На настоящий момент врачи отказываются комментировать состояние пострадавшего малыша.
По информации канала Mash, отец мальчика решил сделать сыну обрезание и позвал знакомого педиатра из Таджикистана. Маленькому пациенту ввели анестезию, после чего у него случился анафилактический шок.По словам родных, ребенок почти прекратил дышать. Поспешно была вызвана скорая и произведена госпитализация.
«Специалиста» по обрезанию уже задержали с целью выяснения подробностей происшествия.
На настоящий момент врачи отказываются комментировать состояние пострадавшего малыша.
По информации канала Mash, отец мальчика решил сделать сыну обрезание и позвал знакомого педиатра из Таджикистана. Маленькому пациенту ввели анестезию, после чего у него случился анафилактический шок.По словам родных, ребенок почти прекратил дышать. Поспешно была вызвана скорая и произведена госпитализация.
«Специалиста» по обрезанию уже задержали с целью выяснения подробностей происшествия.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:58