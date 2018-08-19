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Власти Германии не разделяют готовность американцев к контакту с пришельцами

В Соединённых Штатах ученые на протяжении длительного времени активно рассматривают возможное взаимодействие с внеземными формами жизни. Однако власти Германии не разделяют готовность американцев к контакту с пришельцами.

Официальным представителям правительства Германии журналисты задали вопрос, готова ли страна ко встрече с пришельцами. Они ответили, что на случай «инопланетного вмешательства» у немецких властей отсутствуют какие-либо планы или протоколы. Такое положение эксперты обосновали тем, что риск первоначального контакта с пришельцами на территории Германии не высок. Этот вывод специалисты сделали, учитывая научные знания. Также представители власти сослались на то, что задокументированных случаев инопланетной угрозы не существует, поэтому заниматься этим вопросом они не считают нужным.

Власти Германии не разделяют готовность американцев к контакту с пришельцами


Однако правительству США этот факт не мешает вести подготовку к контакту с пришельцами. Даже президент не исключает возможности того, что в ВВС может быть создана эскадрилья космических агрессоров, которые в случае необходимости смогут противостоять незваным гостям из иных миров.

 
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В мире
Добавил: Алина Сегодня, 09:15
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