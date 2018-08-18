Алексей Косинус со сцены заявил, что его жена, Алена Водонаева, беременна

Однако позже оказалось, что это не так, и поход в ЗАГС действительно был не вынужденной необходимостью, а искренним желанием двух влюбленных связать свою жизнь друг с другом.Тем не менее, далеко не все верили в то, что брак окажется долгосрочным, поскольку Алена славится своим нелегким характером, к которому очень сложно привыкнуть. Многие считали, что Алексей не сможет удовлетворить все желания новоиспеченной жены, а потому непременно разведется с ней.Но вопреки всем прогнозам Водонаева и Косинус до сих пор вместе и, судя по всему, им очень хорошо. Они путешествуют едва ли не каждый месяц, открывая для себя новые места и города, а также снимая для своих поклонников скандальные ролики.А несколько дней назад стало известно, что супругов связывают не только брачные узы и страстные эмоции, но и ожидание малыша.Так, во время музыкального фестиваля в Нижнем Новгороде Алексей со сцены поблагодарил слушателей за то, что пришли послушать его творчество, а также посвятил песню своей беременной жене.Стоит ли говорить, что зрители были шокированы такой неожиданной новостью, особенно если учесть, что сама Алена всячески отрицает предположения о ее возможном интересном положении.Кроме того, они сразу приняли рассматривать последние фотографии Водонаевой в надежде найти хоть какой-нибудь намек на беременность, и некоторые из них даже нашли округлившийся животик.Что касается самой экс-участницы телестройки, то она пока никак не отреагировала и не прокомментировала слова своего мужа.