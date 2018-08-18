АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Белые пятна»: Многие регионы Земли до сих пор не освоены человеком
EUR 76.18 USD 66.88
Курс валют на 18.08.2018

Ученые назвали инсектицид ДДТ стимулятором развития аутизма у детей

Ученые назвали инсектицид ДДТ стимулятором развития аутизма у детей. Воздействие данного вещества на организм беременной женщины может сказываться на развитии плода на нейронном уровне.

Ученые назвали инсектицид ДДТ стимулятором развития аутизма у детей


Исследователи из Колумбийского университета в США провели ряд исследований, в ходе которых у рожениц замеряли количество инсектицида ДДТ в крови. По словам специалистов, вещество было выявлено у примерно 60 процентов матерей, у которых родились дети с аутизмом. ДДТ влиял на развитие только некоторых нейронов, ввиду чего отследить его активность более точно не удалось.

Ученые отмечают, что изучить процесс поражения плода ДДТ практически невозможно, так как сейчас у специалистов отсутствуют знания о причинах самого аутизма. В его развитии играют важную роль генетические факторы, иногда попадающие под воздействие внешних раздражителей, среди которых экологическая обстановка, режим отдыха и питания матери, а также многое другое.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путин выразил соболезнования генсеку ООН из-за
Астронавты США и Европы совершат в сентябре два
Май Абрикосов показал реальные рейтинги
Разговоры с детьми положительно влияют на
В Сети появилась информация о рождении сына у
Новый смартфон OnePlus 6T официально представят
Никита Джигурда вступился за Алексея Панина после
Ученые назвали инсектицид ДДТ стимулятором
Киноа и соя возглавили список самых богатых
Alfa Romeo собирается возродить в 2022 году
Дарья и Сергей Пынзарь опровергли слухи о своем
Ученые научились замедлять развитие самого
На Урале продолжаются поиски потерпевшего
Китайский бренд GAC анонсировал выход новых машин
Лера Кудрявцева показала первые подарки для
В Польше экскурсионный автобус с украинскими
Алексей Косинус со сцены заявил, что его жена,
Уфологи: NASA изменило траекторию планеты Нибиру
Сергей Филин рассказал журналистам о подготовке
Сергей Шнуров снял новый клип на песню «Не хочу
В Сети появились живые фото безрамочного
Ученые: Углеводы помогают человеку жить дольше
Алексей Воробьев начал встречаться с бразильской
В Пенсильвании американцы выставили на продажу
Внедорожник Peugeot 208 нового поколения будет
Под Тверью спасатели нашли ушедшего за грибами
Кардиологи рассказали о самом здоровом типе
Пользователи Twitter сообщают о сбоях в работе
Певец Данко отказался платить деньги на
Спрос на Dаtsun Crоss от Nissаn продолжает расти
Просмотреть все новости