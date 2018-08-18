Ученые назвали инсектицид ДДТ стимулятором развития аутизма у детей

Исследователи из Колумбийского университета в США провели ряд исследований, в ходе которых у рожениц замеряли количество инсектицида ДДТ в крови. По словам специалистов, вещество было выявлено у примерно 60 процентов матерей, у которых родились дети с аутизмом. ДДТ влиял на развитие только некоторых нейронов, ввиду чего отследить его активность более точно не удалось.Ученые отмечают, что изучить процесс поражения плода ДДТ практически невозможно, так как сейчас у специалистов отсутствуют знания о причинах самого аутизма. В его развитии играют важную роль генетические факторы, иногда попадающие под воздействие внешних раздражителей, среди которых экологическая обстановка, режим отдыха и питания матери, а также многое другое.