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Спрос на Dаtsun Crоss от Nissаn продолжает расти в Индонезии

В Индонезии спрос на авто Dаtsun Crоss от автокомпании Nissаn продолжает расти. Данный внедорожник продали уже в количестве более 40 000 единиц.

Спрос на Dаtsun Crоss от Nissаn продолжает расти в Индонезии


Так как в 2017 году версии Datsun redi-Go, а также Go+ потеряли у индонезийцев свою популярность, Nissan поспешила обновить линейку. В готовое авто внесли ряд удачных изменений. Новая версия Cross получила свежий взгляд на дизайн. При этом производитель довольно хорошо поработал над автомобильным оснащением. У внедорожника увеличился размер клиренса и обвеса. Интерьер стал более функциональным и стильным. В авто Datsun установлен 1,2-литровый силовой агрегат, который генерирует 78 лошадиных сил. Двигатель работает с пятиступенчатой "механикой". После анонса внедорожной версии, компания Nissan получила ещё до сборки 12 000 заказов. С начала продаж 40 000 покупателей захотели опробовать модель Datsun Cross.

Подав заявку сейчас, транспортное средство с конвейера можно будет получить в конце октября. Цена кросса из официального каталога достигает 800 000 рублей.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:25
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