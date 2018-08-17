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Марина Африкантова выбирает свадебное платье

Одна из самых ярких пар скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Марины Африкантовой и Романа Капаклы решила зарегистрировать свои отношения в ЗАГСе.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что Марина Африкантова и Роман Капаклы не так давно сыграли свадьбу на Сейшельских островах. Блондинка не стала выбирать для торжества традиционный белый наряд, поэтому появилась на бракосочетании в длинном платье в пол, декорированное цветочным принтом.

Марина Африкантова выбирает свадебное платье

По словам Марины, свадьба на Сейшелах для нее казалась сказкой, ведь ее возлюбленный то и дело повторял насколько он счастлив быть женихом такой невесты. Невзирая на то, что Роман Капаклы младше Африкантовой на одиннадцать лет, как оказалось, это не помешало им довольно быстро научиться понимать друг друга с полуслова.

Вернувшись из Сейшельских островов в Москву, парочка, как выяснилось, задумалась о том, чтобы официально зарегистрировать свои отношения в ЗАГСе.

«Мы с Ромой уже подумываем о том, чтобы подать заявление в загс. Встал вопрос насчет того, брать ли мне фамилию мужа или оставить свою», - поделилась с подписчиками своими мыслями Марина Африкантова.

Марина Африкантова выбирает свадебное платье

На данный момент сообщается, что блондинка уже вовсю начала посещать различные свадебные салоны, где она выбирает свадебный наряд для росписи. В социальной сети появилась фотография, на которой Марина запечатлена в невероятно красивом платье с открытыми плечами, декорированное бисером и тюлем.

Стоит отметить, что Марина Африкантова довольно давно познакомила своего возлюбленного с родителями. По словам ее мамы Татьяны Владимировной, избранник ее дочери подходит Марине только для продолжения рода, так как обладает очень хорошей генетикой.

Как бы то ни было, но в серьезность намерения своей дочери и потенциального зятя расписаться в ЗАГСе, Татьяна Владимировна не верит.

«Он - парень красивый, а от такого можно родить ребенка. Это лучше чем богатый со шнобелем. Рома молодой и непьющий, соответственно, все будет уже нормально с ним. Зачать ребенка надо от здорового, нормального мужчины», - заявила Африкантова-старшая.


Марина Африкантова выбирает свадебное платье

К слову, 30-летняя Марина не спешит обзаводиться наследниками. Девушка считает, что для начала семья должна добиться стабильности, как в личных,так и в финансовых отношениях.

«Сначала должен быть фундамент, постоянный доход после проекта, чтобы было то, что приносит деньги. А мальчик или девочка - буду рада и сыну, и дочери. Но пока мы о детях не думаем, так как все же нет фундамента. Появится стабильность - будут и дети, и полноценная семья», - заявляет Марина Африкантова.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:44
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