Скончалась актриса Моргана Кинг, сыгравшая в «Крестном отце» супругу дона Корлеоне

Отмечается, что о кончине артистки долгое время ничего не было известно, до тех пор, пока Джон Ходланд не сообщил об этом в Facebook. Моргана Кинг умерла 22 марта текущего года, а о её смерти стало известно только 12 августа.Актриса родилась в 1930 году в семье выходцев из Италии. Самой знаменитой ролью звезды стала Кармела Корлеоне в фильмах «Крестный отец» и «Крестный отец-2», где она сыграла супругу дона Вито Корлеоне, в роли которого снимался Марлон Брандо.Помимо карьеры в кинематографе, Моргана Кинг с 16 лет пела в ночных клубах, а в 1953 году молодой певицей заинтересовались музыкальные лейблы. В 1964 году звезда была номинирована на престижную музыкальную премию Grammy в качестве лучшей дебютантки, но уступила её британской группе The Beatles.