Смартфон Motorola P30 рассекретили за день до анонса устройства
Смартфон Motorola P30 рассекретили за один день до анонса. В китайском веб-представительстве развивающейся компании разместили описание современного смартфона. Официально пока устройство не представили.
Motorola P30 является первым устройством, которое имеет вырез на дисплее, как в случае iPhone X. Гаджет оснащается 6,2-дюймовым дисплеем, двойной удобной камерой 16+5 Mpx. Аппаратной основой выступает процессор Snapdragon 636 от Qualcomm. ПЗУ составляет 128 ГБ, ОЗУ - 6 ГБ. Ёмкость аккумуляторной батареи составляет 3 000 мАч.
В устройстве поддерживаются 2 SIM-карты, GPS, ГЛОНАСС Bluetooth 5, Wi-Fi, 4G VoLTE. Масса новой версии достигает 170 грамм. Программной оболочкой в новинке выступит Android Oreo (версии 8.1). 15 августа текущего года официально презентуют новое современное мобильное устройство Motorola P30. Согласно предварительной информации появятся смартфоны следующих версий: Motorola P30, P30 Note, P30 Play.
Motorola P30 является первым устройством, которое имеет вырез на дисплее, как в случае iPhone X. Гаджет оснащается 6,2-дюймовым дисплеем, двойной удобной камерой 16+5 Mpx. Аппаратной основой выступает процессор Snapdragon 636 от Qualcomm. ПЗУ составляет 128 ГБ, ОЗУ - 6 ГБ. Ёмкость аккумуляторной батареи составляет 3 000 мАч.
В устройстве поддерживаются 2 SIM-карты, GPS, ГЛОНАСС Bluetooth 5, Wi-Fi, 4G VoLTE. Масса новой версии достигает 170 грамм. Программной оболочкой в новинке выступит Android Oreo (версии 8.1). 15 августа текущего года официально презентуют новое современное мобильное устройство Motorola P30. Согласно предварительной информации появятся смартфоны следующих версий: Motorola P30, P30 Note, P30 Play.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:00