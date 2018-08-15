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Смартфон Motorola P30 рассекретили за день до анонса устройства

Смартфон Motorola P30 рассекретили за один день до анонса. В китайском веб-представительстве развивающейся компании разместили описание современного смартфона. Официально пока устройство не представили.

Смартфон Motorola P30 рассекретили за день до анонса устройства


Motorola P30 является первым устройством, которое имеет вырез на дисплее, как в случае iPhone X. Гаджет оснащается 6,2-дюймовым дисплеем, двойной удобной камерой 16+5 Mpx. Аппаратной основой выступает процессор Snapdragon 636 от Qualcomm. ПЗУ составляет 128 ГБ, ОЗУ - 6 ГБ. Ёмкость аккумуляторной батареи составляет 3 000 мАч.

В устройстве поддерживаются 2 SIM-карты, GPS, ГЛОНАСС Bluetooth 5, Wi-Fi, 4G VoLTE. Масса новой версии достигает 170 грамм. Программной оболочкой в новинке выступит Android Oreo (версии 8.1). 15 августа текущего года официально презентуют новое современное мобильное устройство Motorola P30. Согласно предварительной информации появятся смартфоны следующих версий: Motorola P30, P30 Note, P30 Play.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:00
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